Secretaría de Ambiente analiza posibles irregularidades en vallas políticas

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) está haciendo un análisis para determinar si hay irregularidades en materia ambiental, en algunas vallas de gran formato con posible propaganda política del Centro Democrático y de la asesora de la alcaldía de Bogotá, María Fernanda Carrascal. (Lea también: Polémica por valla de asesora de la Alcaldía de Bogotá )

"Si en las observaciones encontramos que la presencia de estas vallas son legales para el tema ambiental, pero no están cumpliendo con la resolución 236 del Consejo Nacional Electoral que establece que los partidos políticos no pueden lanzar mensajes directos de los candidatos a los ciudadanos, enviaremos los informes respectivos al Consejo, quien evaluará si se infringe o no la resolución", aseguró William Molano, coordinador de Publicidad Exterior de la SDA.

Según la entidad, los principales corredores viales de la ciudad más propensos a la presencia de contaminación visual con fines publicitarios políticos son: carrera 30, Avenida Caracas y la Autopista Norte, donde hay vulnerabilidad al mal uso del mobiliario público.