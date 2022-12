Secretaría de Ambiente cerró más de 200 curtiembres por mal uso de aguas

BLU Radio recorrió las calles del barrio San Benito en el sur de Bogotá, reconocido por el manejo de las pieles y cueros. Más de 250 curtidores han detenido las máquinas y han dejado el negocio en vilo luego de que el distrito tomara medidas frente al tratamiento de las aguas residuales que muchas veces llegaban al río Tunjuelo y que generaban contaminación en todo el sector.



Giovanni Maz Medina es uno de los curtidores que lleva más de 20 años en el negocio y aseguró que en las últimas dos semanas ha dejado de recibir más de 20 millones de pesos, luego de la sanción impuesta por la Secretaría de Ambiente.







"Aunque en este momento estamos pidiendo el permiso para volver a operar, me ha tocado dejar de contratar a 25 personas que dependían de la fábrica. El manejo de pieles es lo único que yo sé hacer, llevo más de 20 años en el negocio y aún no sé cuál va ser el futuro. A mi edad ya no me dan trabajo en ningún lado. Solo le pido al alcalde Enrique Peñalosa que gestione una planta de tratamiento para que los curtidores del barrio puedan seguir trabajando" dijo Maz.



Publicidad







La decisión del distrito ha afectado a mataderos, fábricas de tratamiento de pieles, talabarterías, negocios de cuero y a todo un barrio (San Benito) que depende de las curtiembres.



La Secretaría Distrital de Ambiente ha dicho que quienes siguen contaminando el río Tunjuelo estarían expuestos a pagar multas de hasta 3500 millones de pesos.





Aunque hay algunos curtidores que en este momento están realizando los procesos ambientales respectivos para seguir en funcionamiento, le pidieron a la administración distrital que adelante una planta general de tratamiento que ayude a que las aguas residuales no lleguen al río sino que tengan un tratamiento necesario por parte del Acueducto.