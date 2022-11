Seguridad en manos de privados haría inviable el espectáculo: Millonarios

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, se refirió a la posibilidad de que la Policía Nacional deje de prestar el servicio de seguridad en los estadios y que este sea asumido por los clubes y empresas privadas.



Según Camacho, esta medida haría inviable el campeonato y afectaría tanto equipos con gran hinchada como a los que no gozan de una gran afición.



“A los equipos pequeños les haría inviable el espectáculo, el costo de la seguridad privada para este tipo de eventos solo les permitiría brindar el espectáculo a puerta privada”, dijo Camacho, quién agregó que el costo para los equipos con gran hinchada se sale de las manos, pues se tendrían que contratar más de 1.500 hombres armados.



“1.500 agentes de Policía custodiando 45.000 personas que se trasladan a los espectáculos, nos harían responsables de algo que no podemos garantizar como lo es la seguridad ciudadana (…) Un clásico que implica 1.200 policías es una suma que no puede asumir ningún club”, agregó.



“La autoridad no está representada en los privados sino en los agentes públicos que son los que hacen que se cumpla la ley (…) Para contener desmanes la autoridad es diferente a una entidad privada, le corresponde incautar las armas, haría inviable la ejecución de un partido porque no hay herramientas”, concluyó.