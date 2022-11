“Sí he tenido fichas políticas en la malla vial”. Confesiones de Orlando Parada

cuotas políticas en la administración pero negó negocios con Hipólito Moreno.

“¿Qué político no presenta recomendados? No estamos hablando de puestos para robarse puestos. Me recibieron hojas de vida y si ese es mi pecado tengo que poner la cara. Espero que ayudar a gente jodida no me vaya a llevar a la cárcel. Lo reconozco para no decir mentiras”, dijo, crudo, en los micrófonos de Vive Bogotá.

Aseguró que cuando Hipólito Moreno era el presidente del Concejo gestionó la presencia del partido en instituciones del distrito como la unidad de vial fondo, el fondo de vigilancia, alcaldías locales y hospitales.

“Tengo que revisar por que el señor (Hipólito Moreno) nos está criminalizando en un tema que nació en la política. No hubo reuniones chiquitas ni diálogos privados y menos en el IDU, no tiene sentido”, afirmó y sentenció: “nunca tuve un interés indebido en contratos”.

Agregó que a Emilio Tapia, contratista del ‘carrusel de la contratación’, no lo conoció y nunca hizo negocios con él.

“Con tanta ‘nombradera’ era necesaria la investigación”, reconoció Parada luego de enterarse de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía junto al concejal Andrés Camacho y el director de la unidad de mantenimiento vial, Iván Hernández.

“Lo recibo con preocupación y alivio por poder tener alguien que mire mis argumentos”, agregó, quien fue acusado de cohecho y participación indebida de contratos.