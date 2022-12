“Siento rabia e impotencia”: víctima de ‘El Bizco’, el rompevidrios que quedó libre

Ana Milena Hoyos, víctima de alias ‘El Bizco’, habló de su caso en Mañanas BLU y de la decisión de las autoridades sobre uno de los jefes de los ‘rompevidrios’.

La victima contó que alias ‘El Bizco’ no le rompió el vidrio del carro porque su hija iba durmiendo en la parte de atrás del carro, pero que amenazó con apuñalar a la niña en la cara sino le entregaba el celular.

“Como no me rompió el vidrio y no le rompió el vidrio a la otra víctima, que ‘dio papaya’ como decimos coloquialmente, a lo mejor fue una de las razones por las que salió libre”, aseguró Hoyos.

Según lo que contó la víctima, el argumento del fiscal que tuvo el caso de ‘El Bizco’ fue que no hubo violencia y no rompió el vidrio por eso quedó libre.

Además, Hoyos aseguró que ‘El Bizco’ fue judicializado por el evento en el que fue encontrado en flagrancia. Es decir, ingresar al carro de la otra víctima y robar 40.000 mil pesos.

“Dicen que no tiene antecedentes penales, pero este personaje ya cumplió cárcel y dicen que no tiene antecedentes porque exceden los cinco años ante la justicia, no es que no los tenga, es que no se los tienen en cuenta para este caso”.

Hoyos aseguró tener rabia e impotencia por el caso y la decisión de las autoridades, pero aclaró que a partir de esto entendió que lo que está mal son las leyes en Colombia porque no están hechas para darle seguridad a los ciudadanos.

“La invitación hoy es que si usted también fue víctima de este hombre, pueda contactarme por redes sociales y a través de la policía y la Sijin, porque necesitamos tener un expediente y tener las pruebas suficientes para que se genere una orden de captura”.

Escuche la entrevista completa con Ana Milena Hoyos en Mañanas BLU: