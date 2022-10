Situación en Ciudadela Colsubsidio no tiene que ver con medio ambiente: Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa fue cuestionado por las denuncias de la ciudadanía sobre los excesos de la fuerza pública en las últimas horas en medio de un operativo de restablecimiento del espacio público en el estacionamiento del parque Siete canchas’.



"Los excesos fueron por parte de algunos, yo no diría ciudadanos, personas politizadas, agresivas que agredieron a funcionarios y policías. Aquí no tiene nada que ver con el ambiente, tenemos un parque que fue robado por algunos unos empresarios, cobran dinero por estacionar, convirtieron un parque en un estacionamiento", declaró el alcalde mayor.



El Distrito explicó en las últimas horas que el operativo y el trabajo en la zona es para recuperar el parque que funciona en un sector con más de 15.000 viviendas.



"Allí se estacionan tal vez algunos 300 vehículos, de manera que esto no tiene nada que ver con el medio ambiente y además hay muchos otros sitios de la ciudad donde hay parques que han sido convertidos en estacionamientos", denunció Peñalosa.



Para el Distrito este tipo de casos son un robo a lo público.



"esto es ilegal, esto no se permite, así no les guste, especialmente a los empresarios ilegales que vienen cobrando por estacionar en estos sitios, vamos a seguir recuperándolos, esto no tiene nada que ver con el medio ambiente", insistió.