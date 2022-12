Sociedad Colombiana de Ingenieros supervisará obras en La Conejera: MinAmbiente

En entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, el ministro de Ambiente y alcalde ad hoc para el caso de la construcción en el humedal La Conejera, en el noroccidente de Bogotá, aseguró que la Sociedad Colombiana de Ingenieros supervisará el cumplimiento y las disposiciones de la comisión que determinó que las obras en la zona son legales.



“Dentro de lo que se definió hay un tema muy importante, uno de los miembros de la comisión de veedores es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y él asumió el compromiso de hacerle seguimiento a los compromisos que se dieron”.



Además Vallejo aclaró que no fue él quien tomó la decisión final, sino que hizo una supervisión a la comisión veedora, que durante las últimas semanas analizó la situación.



“Esta decisión no la toma el alcalde ad hoc, la toma un cuerpo colegiado luego del análisis de todas las variables”, enfatizó.



Cabe recordar que en las últimas horas el alcalde ad hoc y ministro de Ambiente le dio luz verde a la construcción de un proyecto de apartamentos en el Humedal La Conejera a manos de la constructora Fontanar del Río.



El sentido del fallo afirma que el proyecto Fontanar del Río, etapa 8, cumple con los requisitos y tienen todas las licencias al día.



Vallejo explicó que el inicio de las obras no dependerá de él sino del constructor y recordó que la obra no estaba suspendida sino que había una medida cautelar sobre parte de ella.