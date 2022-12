Sting y Shaggy inaugurarán el Movistar Arena el próximo 21 de octubre

Los artistas Sting y Shaggy visitarán Colombia e inaugurarán el Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá, el próximo 21 de octubre.

Así lo dio a conocer la cuenta oficial del Movistar Arena que calificó el 21 de octubre, día de su inauguración, como “una noche para la historia”.

Publicidad

OFICIAL | @MovistarArenaCo presenta el primer show inaugural en la nueva joya de los espectáculos en Colombia ¡@OfficialSting y Shaggy! 2 leyendas, 1 escenario, 21 de octubre una noche para la historia. Si eres cliente Movistar Preferencial, disfruta de la preventa exclusiva. pic.twitter.com/iVVXCaofI3 — Movistar Arena Colombia (@MovistarArenaCo) July 5, 2018

Este sitio, ubicado en el mismo sitio donde quedaba el antiguo Coliseo El Campín, reabrirá sus puertas el próximo 21 de octubre y contará con espacios aptos para espectáculos musicales, deportivos y culturales, con una capacidad para 14.000 espectadores, algo que antes no se había visto en la capital del país.

La boletería tendrá un valor entre los 140.000 y los 700.000 pesos. La cuenta señaló que habrá preventa exclusiva para

clientes Movistar preferenciales desde el 9 de julio.

Vea aquí:

Publicidad

Cabe señalar que Sting y Shaggy juntaron su talento para grabar una canción, ‘Don’t Make Me Wait’, la cual debutó en el puesto número uno de los lanzamientos digitales en Billboard.

Así las cosas, canciones como ‘Every Breath You Take’, ‘Englishman In New York’, ‘Message In A Bottle’, ‘It Wasn’t Me’, ‘Mr. Boombastic’ y ‘Angel’ pondrán a vibrar a los colombianos que asistan al hermoso Movistar Arena.