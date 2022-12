Supuesto plan terrorista de ELN en Bogotá no es para alarmarse: experto

John Marulanda, experto en seguridad, se refirió en Vive Bogotá al documento filtrado del Ejército Nacional y el cual fue desestimado por el comandante del Ejército y en el que hablaba de un supuesto plan del ELN para atentar con un carro bomba en Bogotá.



Según Marulanda, aunque el Ejército indicó que la información no está totalmente confirmada, este hecho y los más recientes eventos de orden público en Bogotá, dejan ver que algo está sucediendo con el ELN en la capital.



“Se han venido presentando incidentes en Bogotá que no han sido conocidos, voladura de torres en Bogotá y el hecho reciente en Torca, esos incidentes más este radiograma si le da a uno a entender que algo se está moviendo y más cundo el comandante del Ejército dice que es cierto”, dijo Marulanda.



El experto aclaró que no es momento para que la ciudadanía entre en pánico, e invitó a la ciudadanía a confiar en las autoridades, las que según él, cuentan con redes de apoyo que pueden ayudar a desarticular cualquier hecho que se esté tramando en la capital.



“La Policía tiene unas redes muy importantes en Bogotá que pueden ayudar a prevenir cualquier hecho”, concluyó.