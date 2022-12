Suspenden a altas funcionarias de Secretaría de Salud por muerte de mujer en Bogotá

La Personería de Bogotá suspendió de manera provisional del cargo a la gerente y a la subgerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Claudia Helena Prieto Venegas y Jeannette Pava Laguna, respectivamente.

La decisión se tomó por presuntas irregularidades que afectaron la atención brindada del hospital El Tunal a la señora Yuliana Rojas, quien falleció en mayo pasado.

"Se les inició un proceso verbal y fueron citadas a audiencia pública para que presenten versión libre y descargos, las dos directivas fueron negligentes al no proveer los medicamentos indispensables para el correcto funcionamiento del hospital, especialmente en los inventarios de farmacia, pues no se encontraba el medicamento sulfato de magnesio, hecho que no permitió suministrarla oportunamente a una paciente, y que pudo ser la causa de su deceso", aseguró Carmen Teresa Castañeda, personera distrital.

Las dos funcionarias, además de la unidad de servicios de salud del Tunal, son las encargadas de la Subred del Sur, la cual está integrada por las unidades médicas de Vista Hermosa, Nazaret Tunjuelito, Usme y Meissen.



En entrevista con Blu Radio, el esposo de la víctima, Óscar Sánchez, narró que solo hasta que ella falleció se supo que nunca se le aplicó el medicamento que necesitaba.

“El secretario de Salud luego dijo que sí fue por falta de ese medicamento, obviamente en la historia clínica sí decía que era un embarazo de alto riesgo, ellos ya sabían con qué antecedentes venía ella”, añadió.

El ente de control estableció que aproximadamente en un mes se conocerá qué decisión se tomará sobre el secretario de salud Luis Gonzalo Morales.

Finalmente, contó que la demanda ante la Fiscalía General de la Nación fue implementada porque “no es justo que una vida se vaya por falta de un medicamento de 300 pesos”.

