Tarifa de aseo en Bogotá subirá entre 21 y 31 por ciento

Beatriz Cárdenas, directora de la Uaesp, habló en Mañanas BLU sobre el aumento de tarifas de aseo para 2017 el cual superaría el 80 por ciento.



Cárdenas explicó que las tarifas no subirán más del porcentaje anunciado y que el incremento “dependerá del porcentaje que propongan los oferentes en la licitación”.



Reveló que en el 2014 el operador del relleno Doña Juana pidió una modificación del sistema tarifario de aseo “lo cual fue negado por la administración pasada y que debimos analizar y ver que era viable”.



Desmintió que el “premiado” sea el operador del relleno, “en realidad los premiados serán los bogotanos que tendrán una mejor operación en el relleno en la disposición de todos los residuos”.



Aseguró que las tarifas de aseo no pueden ser subsidiadas por el Distrito pues va “contra la Ley, no existe la habilitación legal para hacerlo”.



Según explicó Cárdenas, estos serían los aumentos de las tarifas por estratos:



Estrato uno: 21 por ciento



Estrato dos: 22 por ciento



Estrato tres: 23 por ciento



Estrato cuatro: 24 por ciento



Estrato cinco: 25 por ciento



Estrato seis: 27 por ciento



El sector industrial, comercial y oficial tendría un aumento de 31 por ciento pues son quienes subsidian los estratos 1 y 2.



