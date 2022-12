Taxistas en Bogotá proponen que el taxímetro corra más rápido en los trancones

Hugo Ospina, vocero de los taxistas en Bogotá, mostró su preocupación por la baja producción que están haciendo al día.

“Si quieren que nosotros en la hora pico no preguntemos para dónde van, necesitamos que el taxímetro surta una modificación. Hoy en día en una hora de trancón le está produciendo el vehículo 9 mil 700 pesos, pero si yo voy a tanquear el carro, se me come 5 mil”, comentó.

Dijo que la producción diaria no alcanza para los gastos y ganancias. “Nosotros no tenemos salario, al no tener salario y carros en arriendo, el conductor tiene que salir a trabajar para hacer 80 mil o 70 mil pesos del producido, 50 mil de gasolina, tenemos que hacer lo de la lavada”, explicó Ospina.

El vocero de los conductores de taxis dijo que “si nosotros nos metemos en los trancones, créame que no vamos a hacer plata y al otro día tenemos pico y placa, nadie le paga ese día a los conductores, entonces es hacer en día lo de dos”.

Sin embargo, reconoció que el servicio de taxis en la capital se está prestando inadecuadamente. “Claro que lo estamos prestando mal, reconocemos que estamos prestando un mal servicio”, finalizó el vocero de los taxistas.