Uber está prestando un servicio ilegal y eso nos llevó a esta crisis: Asotaxis

El presidente de Asotaxis Bogotá, Alonso Romero, dijo en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que la situación del gremio es cada vez más complicada, por lo que “se ha llenado la copa”, razón por la que se irán a paro desde el 29 de julio.



Según el líder de los taxistas, la aplicación “Uber está prestando un servicio ilegal y eso nos ha llevado a una crisis dentro del gremio” (Lea también: Uber vs. taxistas, un hecho real que se trasformó en ocio digital ).



Aseguró que, solo en Bogotá, habría entre 5.000 y 6.000 carros particulares prestando el servicio de taxis pese a ser ilegal.



En ese sentido, Romero hizo un llamado a todos los taxistas a que participen en el paro, aunque no entregó un pronóstico de cuántos podrían participar en el cese de actividades.



Entre tanto, el presidente de Asotaxis manifestó que las condiciones de los taxistas son muy difíciles, explicando por qué hay tantas quejas de usuarios sobre el servicio (Lea también: Taxistas entrarían en paro el 29 de julio ).



“Son seres humanos que se cansan, que tienen que entregar el carro al compañero, que tienen que entregarlo lavado, no tienen comodidad de baños, pero el usuario exige que siempre deben estar disponibles a donde los quieran llevar, es al único a quien no le garantizan su rentabilidad”, manifestó.