Un policía muerto y 7 heridos en tiroteo y explosión en Bogotá

La Policía Nacional y expertos antiexplosivos estuvieron buscando pistas para determinar el tipo de explosivo fue utilizado en el atentado realizado al norte de Bogotá y que dejó como saldo un policía muerto y siete más heridos.



El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolina, estuvo coordinando las labores investigativas para poder dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho ocurrido en la calle 200 con carrera Séptima, en la sub estación eléctrica de Torca, al norte de Bogotá.



La víctima fue identificada como Carlos Andrés Rubio Domínguez, auxiliar de la Policía que prestaba servicio militar y que fue asesinado en la garita de la sub estación eléctrica que provee de energía a la capital de la república.



Según se conoció, el policía fallecido fue impactado con arma de fuego en la cabeza. Su cuerpo fue arrastrado hasta unas canecas de protección, luego, los criminales le instalaron explosivos para poder atentar contra las unidades que llegaron al lugar de los hechos. La carga fue activada, aparentemente a control remoto y dejó cuatro uniformados heridos.



La patrulla en la que se movilizaban los policías que atendieron el hecho y que resultaron heridos quedó averiada por el impacto de la onda explosiva.



Se esperan las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, quien no entregó información mientras estuvo en el lugar de los hechos.



Deploro cobarde atentado terrorista y asesinato de Policía bachiller. Haremos todo para ubicar a los responsables — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) December 29, 2016

Publicidad