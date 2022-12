Universidad de los Andes destituyó a profesor por acoso sexual

El Consejo Académico de la Universidad de los Andes dio a conocer que después de aplicar el debido proceso se tomó la decisión de primera instancia de desvincular al profesor Adolfo Amézquita.

Amézquita enfrentaba denuncias que lo involucraban con ataques sexuales dentro de la comunidad académica.

La universidad asegura que este caso fue desarrollado por el consejo a propósito de las siguientes faltas contempladas en el Estatuto Profesoral:

1) Faltas éticas en el desarrollo de la práctica académica

2) Atentar contra derechos y la dignidad de estudiantes

3) Desatender normas asociadas a conflicto de intereses

4) Negligencia en el cumplimiento de deberes y responsabilidades.

Cabe recordar que, durante una actividad en la universidad, los jóvenes tuvieron un espacio en el que públicamente leían, sin revelar los nombres de las víctimas, diferentes casos de acoso que se han presentado al interior del centro educativo.

Una de las lecturas que llamó más la atención fue el de una joven que a través de una carta señaló al profesor Amézquita.

“Mi profesor de fisiología animal, ahora director del Departamento de Ciencias Biológicas, quiso tener algo conmigo. Cuando le dije que no, no solo me atacó a gritos, sino que decidió hacerme la vida imposible en cada pasillo para asegurarse, con el uso de mensajes ofensivos, que no le dijera nada a nadie", decía la carta.

Adolfo Amézquita se desempeñaba como profesor y director del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes.

