Usuaria denuncia que taxistas usan apps para cobrar más que con taxímetro

Andrea Moreno, usuaria de taxi, denunció en los micrófonos de Vive Bogotá que un taxista intentó convencerla que el cobro por tableta ya estaba en funcionamiento y ya no se usaba el taxímetro en el vehículo.



La joven reveló que el pasado lunes, en medio del paro del gremio, tomó un taxi para movilizarse y al hacerlo no vio el taxímetro. “Le pregunté al señor si no iba a encenderlo y me dijo que no, que ya ellos usaban la app para calcular la carrera”.



Moreno afirmó que al seguir cuestionando al conductor “se dio cuenta que estaba informada del tema entonces ahí sí prendió el taxímetro y arrancó”.



A propósito, Catherine Juvinao, vocera de la Secretaría de Movilidad, aseguró en Vive Bogotá que, actualmente, no hay ninguna empresa que ya esté autorizada a operar con plataforma en la ciudad ya que el primer paso que se debe hacer es habilitar la misma ante el Ministerio de Transporte y luego se deben pedir permisos para calibrar la plataforma con el algoritmo que calcula la tarifa en Bogotá ante la Secretaría de Movilidad.



Informó que la resolución relacionada con el tema de las plataformas se expedirá a finales de este mes y hasta diciembre habrá plazo para solicitar los permisos correspondientes.



Agregó que aplicaciones como Tappsi, Easy Taxi, entre otras, podrían hacer parte de las plataformas autorizadas “siempre y cuando cumplan con todos los requisitos”.



