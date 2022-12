Vecinos protestan por ubicación de albergue de venezolanos en Engativá

Desde hace algunos días, se empezaron a instalar una serie de carpas en una cancha de fútbol de la localidad de Engativá, donde se reubicarán a ciudadanos venezolanos que están asentados en El Salitre.



Los vecinos del conjunto residencial Entreverde, que cuenta con más de 280 apartamentos, realizaron una manifestación tras interponer una acción popular contra el Distrito, al declararse inconformes con esa decisión.



El documento dirigido a un juez de Bogotá señala que se les está violando el derecho al goce adecuado del espacio público, a la seguridad en la medida en que perciben la llegada de los extranjeros como una amenaza, a la salubridad, indicando que es un espacio improvisado en el que los vecinos no han sido tenidos en cuenta y, finalmente, piden retirar el campo de refugiados.

“Es importante aclarar que nuestra protesta no es en contra de los venezolanos, es en contra de la administración distrital, quienes flagrantemente han burlado e impedido todas las garantías de protección ciudadana, en el sentido en que vienen implementando la instalación de un campamento en un lugar no apto para ello. Está en unas canchas de fútbol frente a la comunidad de Luís María Fernández, donde solo los está dividiendo un muro con el Colegio San Juan Bosco. Nuestra comunidad está compuesta por más de 300 familias y hay alrededor de 1.500 niños. Hemos escuchado del brote de hepatitis y otras enfermedades. Es muy complicado que, sin ningún tipo de planeación, estén pretendiendo traerlas a este lugar que no cumple con las condiciones de salubridad y son infrahumanas”, señaló Jairo Contreras, residente del sector, quien pidió se replantee la decisión.



Sin embargo, desde la Secretaría de Integración Social hizo énfasis en la no discriminación y pidió a la comunidad evitar la xenofobia, señalando que quienes serán reubicados de forma temporal, tendrán unas condiciones que deberán cumplir. Aclaró además que están diseñando estrategias para la atención a quienes vayan a hacer uso de los espacios destinados.



También, de alguna manera, la Secretaría de Integración Social busca mejorar de a poco la precariedad en la que habitan los extranjeros en este momento, no solo en los campamentos improvisados en El Salitre, sino en inmediaciones de la carrilera del tren en cercanías de la Terminal de Transportes.