Veintiún capturados de banda que suplantaba familiares para extorsionar

La banda Las Truanas fue desmantelada por la Policía Metropolitana de Bogotá con la captura de 21 integrantes.



Estas personas se hacían pasar por funcionarios de la Fiscalía, llamaban a sus víctimas e, inventando que un familiar estaba capturado, exigían entre 2 y 5 millones de pesos para dejarlos libres.



El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que la mayoría de las llamadas tenían origen dentro de las cárceles de la capital del país.



“Se logra dar captura a 21 personas, 19 de las cuales son mujeres, dentro de una operación encaminada a desarticular estructuras dedicadas a la extorsión que denominamos nosotros carcelaria, que es la que se efectúa a diferentes ciudadanos desde centros carcelarios, en este caso desde La Modelo, se les hacen exigencias de dinero”, narró el general Penilla.



Ante el aumento de los casos de extorsión que se realizan desde las cárceles, el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, lamentó que aún no se haya implementado bloqueadores en algunos centros penitenciarios.



“Un tema es los bloqueadores de señal, es un tema que en muchos casos no ha sido posible sostener. Muchas de estas llamadas de extorsión tratando de coger personas incautas se hace desde las cárceles y no se ha logrado bloquear la señal por tutelas, por las mismas presiones de los mismos abogados y familiares de los reclusos”, criticó Mejía.