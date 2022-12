Vence último plazo para declararse víctima de derrumbe de relleno Doña Juana

de Doña Juana, emergencia presentada entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997, y que afectó a cientos de bogotanos. Lea también: Defensoría explica procedimiento para ser indemnizado por derrumbe de Doña Juana



Por eso, frente al proceso administrativo de indemnización de los afectadas por el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana, la Defensoría del Pueblo como administrador y pagador de la condena colectiva contra el Distrito, informó que quienes no han radicado los documentos de adhesión a la sentencia que le puso fin a la acción de grupo ‘Relleno Sanitario Doña Juana’, tienen plazo de hacerlo hasta las 4 de la tarde de este mismo lunes, en cualquiera de los siguientes puntos de atención habilitados para la recepción de documentos:



-CDC Usme: Avenida calle 91 Sur # 3C 34 Este (Antiguo Colegio Usme).



-Parque Metropolitano El Tunal Carrera 24 con Calle 48B Sur, Portería 1.



-Ciudad Bolívar: Transversal 73 # 70 A 04 Sur.



-San Cristóbal: Calle 31 C Sur # 3 A 67 Este.



-Usme: Calle 137 C Sur # 2 A 43, Piso 3.



-Defensoría del Pueblo: Calle 55 # 10 32.