Video: dura paliza a hombre que besó a la fuerza y le alzó la falda a una joven en Bogotá

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá , estuvo a punto de ser linchado por un transeúnte y dos motociclistas que pasaban el lugar. El caso se registró en inmediaciones del portal de las Américas.

De acuerdo con el relato de la víctima, ella caminaba por la zona tranquilamente cuando sorpresivamente el agresor le salió al paso, por lo que ella pensó que la iba a robar. Sin embargo, el delincuente le dijo que sí le había parecido muy feo y se le abalanzó la tomó por la espalda y la manoseó. Adicionalmente, el hombre intentó besarla a la fuerza.

La víctima, como pudo, logró escabullírsele al agresor sexual y empezó a gritar, ante lo cual un transeúnte intervino para ayudarla.

“Empezó a manosearme y a tratar de besarme, a lo que yo le empecé a pegar, pero el tipo tenía muchísima fuerza y no lograba quitármelo de encima. Gritaba y nadie me ayudaba, hasta que un muchacho me ayudó, agarró al tipo y empezó a pegarle junto a otros dos motociclistas”, narró la joven.

El primer hombre que intervino en la escena golpeó fuertemente al delincuente y a la paliza se sumaron dos motociclistas que fueron testigos de la situación y se sumaron a la paliza. Mientras tanto, la mujer lloraba por la desesperación que le ocasionó la traumática situación.

La joven agredida denunció que las autoridades no intervinieron con rapidez y que el agresor está libre. Aunque el delincuente está identificado, según la víctima, falta tomar cartas en el asunto.

“El tipo fue tan cínico que le decía al muchacho que me ayudó que hablaran ellos dos y que no le hicieran nada. Yo lloraba desesperadamente y no sabía cómo actuar; lo primero que pensé fue en grabar pero estaba tan asustada que no pude hacerlo muy bien”, agregó la joven.