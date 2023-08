Video: en Cedritos un hombre con cuchillo ataca a personas sin mediar palabra

En el barrio Cedritos, norte de Bogotá , hay miedo y zozobra por cuenta de la presencia de un individuo desconocido que ha estado llevando a cabo una serie de ataques a puñaladas contra transeúntes.

Los reportes indican que este sujeto ha agredido a conductores de automóviles, motociclistas e incluso a un joven que estaba trotando por la zona.

Uno de los afectados por estos insólitos ataques es Juan Sebastián Angulo, quien relató a Noticias Caracol su impactante experiencia.

"Salgo de mi casa a las 5:30 a.m. y una cuadra antes de llegar a la carrera novena me encuentro con este tipo. Yo lo veo y se me hace común y corriente. Yo sigo mi camino y justo cuando nos encontramos los dos, el tipo me ataca con un arma blanca. Yo volteo a mirar para ver si el tipo sigue corriendo o qué hace, pero él sigue caminando normal", contó Angulo.

La agresión dejó a Juan Sebastián herido, lo que lo llevó a buscar refugio en un establecimiento del barrio Cedritos para pedir ayuda y limpiarse la sangre de su rostro.

"Pensé que no era tan grave, pero la herida era muy profunda. Llamé a mi mamá, fuimos de inmediato a urgencias y allí nos dijeron que necesitaba cirugía", añadió Angulo mientras relataba su experiencia.

El ataque resultó en la necesidad de someter a Juan Sebastián a una operación, durante la cual recibió 28 puntos de sutura en su rostro. Además, se le otorgaron ocho días de incapacidad para su recuperación.

La comunidad de Cedritos se encuentra consternada por estos incidentes y hace un llamado urgente a las autoridades policiales para que tomen medidas inmediatas.

Los médicos han señalado que la herida que sufrió Juan Sebastián estuvo cerca de causarle problemas de movilidad en su rostro, lo que demuestra la agresividad con la que actúa este delincuente y la necesidad de su captura inmediata.

