Video: Habitantes de Hacarí escapan de las balas por combates de ELN y EPL

La confrontación armada entre las guerrillas del ELN y el EPL en el municipio de Hacarí no cesa. Con el pasar de las horas la incertidumbre aumenta entre las familias de esa población, a tal punto que la zozobra de no saber qué pasará los obliga a salir de sus fincas para no quedar en medio de las balas.

Los habitantes del corregimiento de Mesitas, hoy epicentro de los combates, registran en videos los difíciles momentos. Imágenes conocidas por Blu Radio reflejan la travesía que deben vivir para poder salir del territorio.



En medio del fuego cruzado, decenas de personas huyen con lo poco que alcanzan a coger en sus manos para resguardarse en otras fincas o quizás llegar en situación de desplazamiento hasta la cabecera municipal.



Los combates son tan intensos que ni los organismos defensores de Derechos Humanos han podido ingresar a la zona para determinar las afectaciones a la población civil.

