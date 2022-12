Viviendas afectadas por deslizamiento en Soacha serán evacuadas

Las autoridades acaban de anunciar que serán evacuadas todas las viviendas cercanas al derrumbe que sepultó 6 casas en el barrio Rincón del Lago, en el municipio de Soacha.



La medida se toma de forma preventiva luego que las fuertes lluvias provocaran el derrumbe que dejó 3 personas muertas y 8 heridas.



María Andrea Rozo, directora de Gestión del Riesgo, señaló que se realizará un censo para poder saber con exactitud cuántas personas resultaron afectadas y si se activa el pago de arriendos o subsidios.



“No podemos decir de manera anticipada que no tienen a dónde movilizarse”, dijo Rozo quien señaló que es necesario conocer a fondo la situación de las familias afectadas









Escuche en este audio más información sobre:



-Hay dificultades en la prestación de los servicios judiciales en todo el país por el paro de trabajadores.





-Tres integrantes de la Sijin y un comerciante fueron capturados y enviados a la cárcel por su presunta participación en la tortura a un indígena.



-Avianca anunció medidas especiales para mitigar los problemas que ha sufrido en la operación, por mal tiempo.



-Los habitantes de Buenaventura que participan del paro cívico bloquearon varias de las vías de la ciudad en medio del paro cívico que se adelanta en protesta por el abandono del estado.



-Comenzó un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN, con agradecimiento especial a Ecuador por su acogida.



-Podrían ser cuatro los muertos por las manifestaciones de las últimas horas en Venezuela.



-Los Celtics de Boston clasificaron a la semifinal de la conferencia del este en la NBA, instancia en la que se medirán a Cleveland.



-Las familias afectadas por el desbordamiento del río Tunjuelo, en el sur de Bogotá, denuncian que tienen graves problemas de salubridad y no hay presencia de las autoridades de salud.