A Electricaribe le quedó grande la energía del Caribe: Alcalde Char

El alcalde Alejandro Char arremetió nuevamente contra Electricaribe. Primero lo hizo a través de su cuenta de twitter y luego en su discurso durante la presentación del Plan Integral de Escuelas Seguras, en los que señaló que la empresa perdió el derecho a prestar el servicio de energía en la ciudad, ante los daños que se registran en dos circuitos, que afectan a varios barrios.

Pidió al gobierno que actúe sin dilaciones, y que tome las medidas necesarias para resolver la crisis energética de la ciudad. “El promisorio futuro agroindustrial, turístico y comercial del Caribe colombiano está seriamente comprometido, y el Gob. Nal. Debe saberlo”, publicó en la red social el mandatario.

Señaló que a la empresa "le quedó grande" la prestación del servicio de energía y que le va a seguir insistiendo al gobierno nacional para que tome medidas al respecto.

"Yo no voy a parar. A mí no me van a bajar la guardia. Yo sigo con los taches arriba, al cuello contra esa empresa que le quedó grande la energía del Caribe", manifestó el alcalde de Barranquilla.