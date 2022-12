"A los deportistas de la Costa, Édgar nos defendió a muerte": 'Pibe' Valderrama

Confesó que aunque pocas veces Perea lo criticó frente a los micrófonos, siempre lo llamaba "para decirme lo que tenía que mejorar y gracias a Dios fuimos amigos".

El hoy retirado futbolista ocultó su mirada triste detrás de unas pequeñas gafas negras, sin embargo no pudo evitar hablar de la tristeza y la falta que le hará "el champion".

"Nos va a hacer falta, no solo para Junior y Barranquilla, sino también para la Selección Colombia. No se nos olvide que él fue el quien trajo la Selección Colombia", comentó Valderrama.



Aseguró que otro como Perea no vuelve a nacer, y que su legado será histórico y referente permanente en el deporte y el periodismo. "Él fue muy clave", contó.



Además destacó que siempre va a estar agradecido con él porque, sin pensarlo dos veces, Édgar defendía "a muerte" a todos los deportistas de la Costa.