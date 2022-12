A Nelson Pinedo le preparan homenajes en su tierra barranquillera

De locutor, a uno de los grandes cantantes de la Sonora Matancera. Ese fue Nelson Pinedo, el 'pollo' barranquillero, quien intercionalizó la música del caribe colombiano.

"Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Yo me voy pa´La Habana y no vuelvo más", recitó cientos de veces Pinedo cuando interpretaba la canción "Me voy pa' La Habana".

Adlay Stevenson, escritor y experto en música, recordó los inicios de Napóleón en 'La Arenosa'.

"Aquí en Barranquilla él comenzó trabajando en radio teatros, como el de La Voz de la Patria. Nelson originalmente era un locutor con una muy buena voz. Había estudiado cursos de inglés y lo dominaba. Y conocía muchísimo de música americana", contó Stevenson.

El artista, que ha sido recordado en las emisoras de la ciudad por ser el único colombiano que cantó en el grupo de boleros más importante de la historia, La Sonora Matancera, será homenajeado en el trascurso de la semana, en actos que serán preparados por la Secretaría de Cultura.

Le dijiste al mundo con orgullo cuan barranquillero eras, hoy con tristeza te decimos adiós. Por siempre #PolloBarranquillero #NelsonPinedo pic.twitter.com/8EAyPfMmve — Juancho Jaramillo (@JJaramilloB) October 27, 2016

En su homenaje, además, hace varios años fue bautizada una estación de Transmetro con su nombre.

