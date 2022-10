Agricultor murió en Barranquilla tras haber sido mordido por una culebra

El caso ocurrió en el municipio de Piojó, Atlántico. La víctima respondía al nombre de Jhaiser Enrique Yaya Urueta. La serpiente de un metro con 15 centímetros de largo inoculó el 80 % de su veneno en el brazo del agricultor.



José Yaya, padre de la víctima, señala que se demoraron en aplicarle el suero antiofídico.



“En el hospital de Piojó no había ni un suero para canalizarlo e hidratarlo que es lo primero que hacer. Luego lo remitieron a Barranquilla, al Hospital Cari, pero allí me decían que no tenían el suero que había que remitirlo, luego me demoraron con una documentación y después de más de dos horas es que le aplicaron el suero. Él se puso muy mal y después lo remitieron a la clínica Porto Azul donde murió”, expresó José Yaya, padre de la víctima.



Por su parte la subsecretaria de Salud pública del departamento, Arilis Ruiz Molina, señala que están investigando el caso y que una comisión de la secretaría se encuentra solicitando las historias clínicas del paciente para verificar lo ocurrido.