Alcaldesa de Barranquilla admite que se rajó en seguridad

Agregó que el tema de seguridad fue uno de los temas que mayor atención recibió durante su gobierno.

"A mi me preguntan en que te rajaste y yo digo: me rajé en seguridad. Barranquilla no se merece esta intranquilidad", manifestó Noguera.

La alcaldesa aseguró que "hay muchas decisiones que se deben tomar en el orden nacional, porque necesitamos una justicia más comprometida".

"No hay nada que genera más inseguridad y violencia, que la impunidad, tenemos que resolver el problema de las cárceles", precisó Elsa Noguera.