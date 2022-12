Alejandro Char niega aportes de particulares o empresas privadas a su campaña

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reaccionó ante la publicación del diario El Mundo de España, en su edición de este viernes, en la que revela supuestos sobornos y entrega de recursos de Canal Isabel II a campañas políticas en Colombia.



Según el medio español, se habría entregado una suma cercana a los 75 millones de pesos en donaciones particulares a la campaña del actual alcalde de la capital del Atlántico.



El mandatario se pronunció a través de un comunicado de prensa en el que indicó que durante la campaña a la alcaldía distrital, “no se aceptaron aportes de ningún particular o empresa privada”, reiterando que la misma, “se financió con créditos bancarios y recursos propios”.



Asimismo, reiteró que nunca ha participado en ninguna reunión “ni conoce al exgerente de Canal de Isabel II”, Ildefonso de Miguel, ni al señor Ignacio González.



Hay que señalar que el gerente de la campaña de Alejandro Char a la alcaldía fue el empresario David Maestre quien había sido mencionado en las versiones sobre las capturas que se dieron en territorio español y que involucran a ex directivos de Triple A relacionados con Canal Isabel II. Por su parte, Ramón Navarro, habría impartido en reuniones, instrucciones a la gente de Triple A para hacer los aportes a las campañas.



En la lista de aportantes divulgada por el diario El Mundo de España aparecen Julia Serrano, actual gerente general de Triple A y quien entonces era gerente financiera; Jorge Navia, gerente de regulación y aseo , y Cecilia Donado , ex directora de tesorería y actualmente gerente financiera de Triple A.