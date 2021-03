Alerta en Cartagena por cambio de color del agua de El Laguito

Gran alarma ha generado entre los habitantes del barrio El Laguito, en la zona norte de Cartagena , el cambio de color de las aguas de la laguna ubicada en este sector turístico de la ciudad.

Según residentes de este barrio, este extraño color verde que se viene registrando en los últimos días sobre el espejo del agua. Estaría relacionado con la falta de oxigenación del lago, ya que actualmente no tiene un adecuado intercambio de agua con el mar.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación, ya en los últimos días hemos observado este color claro verdoso en el agua y, sabemos que no es un proceso natural, que no es normal, que se presentan cuando no hay oxigenación o una intercambio permanente de agua”, señaló Aura Medina, habitante del barrio El Laguito y quien ha liderado jornadas de protestas en los últimos meses exigiendo intervenciones a este cuerpo de agua.

Medina también pidió a las autoridades locales retomar los trabajos con maquinaria amarilla para permitir el intercambio de agua en la laguna, ante la falta de la bomba axial que facilitará esta labor.

Sumando al cambio de color también se ha registrado la muerte de peces, lo que alertó aún más a la comunidad.

Publicidad

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, dio a conocer que adelanta estudios a través del laboratorio de calidad ambiental, para determinar las causas en este cambio de coloración.