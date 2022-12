Apoyaremos seguridad en áreas perimetrales de Barranquilla: Ejército

El general Carlos Moreno, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, confirmó que con el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, se acordó reforzar la seguridad en la ciudad con el despliegue de militares en las calles.



“Vamos a estar en las áreas perimétricas. El rol principal de nuestra Policía Nacional es la seguridad ciudadana al interior de la ciudad”, explicó.



En ese sentido, el oficial aseguró que se reforzará la activad de la Policía en barrios como el Rebolo y Las Flores.



Por su parte, la actual alcaldesa de la ciudad, Elsa Noguera, admitió que la seguridad se ha deteriorado en la ciudad de manera considerable.



“Yo sí celebro esta iniciativita o esta alternativa. Sabemos perfectamente que la formación de los soldados no está destinada a las ciudades, pero en esta oportunidad donde hay una crisis severa explorar una mayor presencia es bueno”, explicó.



La funcionaria también enfatizó que el tema no es solo de policías, sino que se requiere un esfuerzo por parte de la justicia.



A propósito, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, se mostró en desacuerdo con la militarización de la ciudad de Barranquilla, una medida anunciada por el alcalde electo Alejandro Char. (Lea además: General Palomino, en desacuerdo con anuncio de militarización de Barranquilla )



“Yo no estoy de acuerdo porque pienso que los ejércitos están hechos para la guerra. Hay que hacer un esfuerzo integral para mejorar la capacidad de judicialización. No nos olvidemos que en Barranquilla hemos tenido que capturar hasta jueces y fiscales por favorecer a comportamientos delictivos”, expresó.