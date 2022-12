Arroyo desbordado impide entrega de tarjetones en un corregimiento de Atlántico

En el corregimiento de Arroyo Negro, del municipio de Repelón, aún no ha podido iniciar la jornada electoral por consecuencias de las lluvias, siendo que un arroyo ha impedido que llegue el material de votación a ese sector.

Así lo informó el coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía del Atlántico, quien aseguró que están buscando otros mecanismos para enviar el material.

"Desafortunadamente, por causas de la naturaleza, se produjo que un arroyo se precipitara de manera importante y no ha permitido el ingreso. Los policías están allá en el colegio, pero al no haber material no se ha podido hacer la votación. Estamos tratando de todas las formas ingresar el material y hacer la jornada", indicó el coronel.

Señaló que la comunidad está atenta a que puedan ingresar los tarjetones, pues al ser una zona rural, solo hay habilitada una mesa de votación.