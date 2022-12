Así estarían exigiendo dádivas policías en Barranquilla, según tenderos

Algunos tenderos de Barranquilla le contaron a BLU Radio lo que estarían pidiendo los policías en la ciudad a quienes incumplan el nuevo código de policía el cual les imponen ciertas restricciones.



Muchos de ellos mencionan que los uniformados utilizan frases como “existen diez mil maneras para solucionar este problema”, haciendo referencia según ellos, a que les deben entregar diez mil pesos para que no los “perjudiquen”



Asimismo, según lo revelado por los comerciantes del barrio Siete de Abril, con solo una señal, los oficiales piden desde una gaseosa hasta 200 mil pesos dependiendo el monto de la multa a la cual estarían sujetos si no acceden al pedido.



Como 'la barba ' se le conoce esta modalidad para pedir las dádivas, acción que tiene atemorizados a todo el gremio de tenderos de la ciudad ya que en ocasiones dicen no poder responderles ocasionando el cierre de hasta nueve días de sus establecimientos.



