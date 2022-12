Barranquilleros consideran que césped del Metropolitano no afecta a la Selección

Para los seguidores de la Selección Colombia no hay excusa que valga ante el empate que obtuvo ayer el equipo frente a Chile, en condición de local, siendo que la victoria de los puntos eran necesarios.

Por redes sociales, son múltiples los mensajes de rechazo contra James Rodríguez por sus declaraciones al señalar que no estaba en buenas condiciones el campo. Precisamente, en una encuesta realizada por BLU Barranquilla, los tuiteros respaldaron que este argumento no puede ser una justificación ante el desempeño del cuadro tricolor, al dar la mayoría de votos por el NO.

¿Considera usted que condiciones de la cancha del estadio Metropolitano incide en bajo desempeño de la @FCFSeleccionCol ? — BLU Caribe (@BLUCaribe) November 11, 2016

Salvador Pinzón, el ingeniero agrónomo que hace año y medio manejó los procesos de mantenimiento de la cancha del estadio Metropolitano Roberto Melendez, señaló que indudablemente algo está fallando actualmente respecto al engramado y que debe ser revisado si le están aplicando los productos adecuados.

El agrónomo explicó que durante tres años estuvo al frente del trabajo en la cancha y que lograron mostrar el buen drenaje del campo de fútbol durante un partido contra Ecuador que estuvo a punto de ser aplazado por una intensa lluvia que se presentó en la mitad del juego. Situación que no se repitió en el partido frente a Uruguay, en octubre pasado.

Sin embargo, frente al cambio en el operador del mantenimiento no refirió mucho, solo que hubo un cambio en la contratación y que, finalmente, Equiver fue contratada para el servicio.

"Tratábamos de manejarla lo mejor posible. Incluso el Junior iba a entrenar dos veces a la semana. El Barranquilla F.C. dos veces a la semana y no había ningún problema. Pero manejábamos mucha prevención", señaló Pinzón.

Aseguró que era necesario que entrara un grupo de expertos a revisar por qué está la cancha en unas condiciones que incomoda a los jugadores de la Selección, pues consideró posible que estén empleando materiales que no son adecuados para esta cancha.

La administración distrital explicó que este domingo, una vez concluya el campeonato oficial y se deje de jugar en el Metropolitano, la cancha será sometida a reparación absoluta hasta el próximo año.

A su turno, el también agrónomo Fernando Avendaño indicó en Vive Barranquilla que el proceso puede tardar entre 60 y 65 días. "Algunas zonas del estadio requieren revisar el sistema de drenaje", comentó Avendaño.