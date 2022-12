Bus resulta atrapado tras colapso de placa de pavimento

Once personas resultaron heridas luego de que se desplomara una placa de pavimento, mientras transitaba un bus de servicio público. El hecho ocurrió en el barrio Soledad 2000, en una calle donde se registra esta situación por cuarta vez en este año.

Habitantes del sector relatan que las aguas residuales no están enlazadas con la tubería y que han hecho solicitudes a las autoridades para que revisen el caso, pero que no han habido diligencias al respecto. "Todo este pavimento ahora mismo aquí no sirve. Todo está en el aire", explicó Ramiro Rodríguez, residente del barrio Soledad 2000.

De acuerdo con Oswaldo Pisciotti, secretario de Obras Públicas del municipio, al parecer, los contratistas encargados de instalar el alcantarillado en la zona no están haciendo bien el proceso, pues el agua de la alcantarilla está corriendo bajo el pavimento, lo que lo debilita hasta colapsar.

"Al parecer están instalando redes sin tener en cuenta la técnica del caso. No están acatando las normas al colocar las redes. La empresa tiene unas responsabilidades en específico. Vamos a acordonar la zona. Que el sitio esté despejado, libre de transeúnte", indicó el funcionario.

