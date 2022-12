Castigo ejemplar a padre abusador: editorial de Ley del Montes

El caso del defensor público Jaime Salazar Quintero, a quien señalan de ser responsable del abuso de una menor de 14 años en el que resultó víctima su hija menor, debe ser condenado sin ningún tipo de consideración. El comportamiento aberrante y criminal de Salazar merece el repudio social y el castigo implacable de las autoridades judiciales.



Sobre el Defensor Público, capturado el domingo en el barrio Nueva Granada de Barranquilla, debe caer todo el peso de la Ley. No hay dudas de que Salazar representa un peligro para la sociedad. De tal manera que sería inadmisible una decisión judicial que ordene su traslado a su residencia.



Ello, además, evitaría que Salazar pudiese continuar con sus actos aberrantes contra menores de edad, e incluso, acercarse a su hija, que fue quien denunció los hechos, al ser interrogada por su madre.



Es necesario advertir que toda decisión en este caso debe estar orientada a castigar al victimario y proteger a la víctima. La menor debe recibir el apoyo irrestricto de las entidades encargadas de proteger a los niños, llámese ICBF, Comisarías de Familia, Secretaría de la Mujer, Policía Nacional.



En ese sentido es muy importante tener presente el pronunciamiento del Colectivo de Mujeres del Atlántico, que condenó el hecho y pidió que la menor sea sometida “a un proceso integral para que pueda recuperar su salud emocional y su núcleo familiar”.



Ante el creciente número de casos de menores abusadas es necesario estudiar la creación de una Jurisdicción Especial de la Mujer, que sea la encargada de juzgar e implementar las penas de estos criminales que cometen violencia contra las mujeres. Está visto que la normatividad existente no es suficiente y carece de los “dientes” suficientes para aplicar las penas requeridas.



Ante la gravedad de los hechos y la impunidad que los cobija, es necesario abrir de nuevo la discusión sobre la necesidad de aplicar la cadena perpetua a los abusadores de los menores de edad, como en su momento lo propuso la desaparecida senadora, Gilma Jiménez.



Está visto que para este tipo de sujetos la resocialización no es posible. Su comportamiento obedece a patrones de conductas criminales ajenas a cualquier tipo de tratamiento psiquiátrico o psicológico. Por tal razón su castigo debe ser implacable y ejemplar.