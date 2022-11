Colombia, una democracia amenazada: columna de Óscar Montes

Hay hechos que deberían obligarnos a todos los colombianos a hacer un alto en el camino para tratar de reflexionar un poco acerca de la forma como se desarrolla la actual campaña presidencial. Uno de esos hechos es la serie de amenazas de muerte que han sido develados por la Fiscalía General contra algunos candidatos y dirigentes políticos.

Esas gravísimas denuncias deberían obligarnos a todos, candidatos y electores, a ponernos en los zapatos de los amenazados. Aquí no puede haber amenazados de primera y amenazados de segundo. O peor: unos más amenazados que otros, como pretenden mostrarlo algunos seguidores de uno y otro candidato.

Aquí no están amenazando a un candidato presidencial, o a un ex presidente de la República: están amenazando a un país y a un sistema democrático. Esa es la lectura correcta de lo que acontece en esta campaña presidencial.

Los macabros planes develados por la Fiscalía General, deberían obligarnos a todos, empezando por el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, a exigirles a Cuba y Venezuela, países mencionados en todos las amenazas que han trascendido- que expliquen qué saben sus autoridades de todo lo que está pasando.

Pero, sobre todo, las gravísimas denuncias deberían obligar a todos los candidatos a cerrar filas para defender la integridad y la vida de los amenazados, sin tener en cuenta su ideología o el color de su camiseta.

No es hora de hacer alarde del hecho de no estar amenazado, “porque yo no sembré odios”, ni tampoco de decir con sorpresiva estolidez “es que mis amenazas si son serias y las otras no”. Aquí no hay unos candidatos más amenazados que otros. Eso debe quedar claro.

Un pronunciamiento conjunto de todos los candidatos rechazando lo sucedido y cerrando filas con los amenazados sería un mensaje contundente y tendría muy buen recibo.

En estos momentos en Colombia no hay unos candidatos presidenciales o un ex presidente amenazado de muerte: está amenazada la democracia y estamos amenazados todos aquellos que creemos en ella.