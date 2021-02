Con grafitis en varias paredes de Barranquilla amenazan de muerte a una mujer

“Sady Sulbarán, te veo muerta”, así reza el mensaje que apareció en la pared de un negocio ubicado en la calle 72 con carrera 49, en el norte de Barranquilla , y que, al parecer, fue escrito por la expareja de esta joven dedicada a la venta informal de bebidas energizantes.

Como este son varios los grafitis que han sido escrito en las paredes de la casa de la víctima y en otros sectores donde suele laborar la joven, quien teme por su vida y clama ayuda de las autoridades.

"Esas amenazas me las hace el exmarido mío, ya yo no tengo nada con él y quiere asesinarme. Cuando estaba con él, me pegaba, me maltrataba y me robaba", contó Sady.

Juan Navarro, amigo de la joven, afirma que ha sido testigo del acoso que ella padece.

"La persigue donde sea que esté, la maltrata, le quita todo lo que ella produce en el día, es una porquería ese señor", manifestó.

Tras la denuncia, la Oficina de la Mujer de Barranquilla afirmó que le van a brindar apoyo a la víctima para proteger su vida.