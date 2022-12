Con torta gigante, comerciantes del centro conmemorarán retraso de obras

Este miércoles se cumple un año del inicio de las obras de peatonalización del centro de Barranquilla las cuales hasta la fecha no ha tenido los avances que se habían estipulado. Por esta razón, Asocentro convocó a partir de las 8:30 am, un singular festejo en la bocacalle de la carrera 41 con calle 31, allí se llevará a cabo la conmemoración del infeliz cumpleaños de estas obras.



Los comerciantes de esa zona de la ciudad temen que el cronograma se extienda y las pérdidas y perjuicios a los comerciantes continúen.



Entretanto, Asocentro informó que el 65 por ciento de los trabajadores ya no están trabajando y muchos comerciantes adeudan más de 4 meses de arriendo.





