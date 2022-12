Conductor de bus se negó a transportar a hombre en silla de ruedas en Santa Marta

Un caso de discriminación física se registró en Santa Marta, después de que un vigilante de la Gobernación del Magdalena fuera bajado de una buseta de servicio de transporte público, al parecer, por estar en condición de discapacidad.

Édgar Yánez, después de una extensa jornada laboral, como todos los días, abordó el vehículo de servicio público para desplazarse hasta su casa que está ubicada en el barrio Timayuí, de Santa Marta.

Publicidad

Contó el afectado que el conductor al percatarse de su discapacidad motriz detuvo la marcha del automotor y, sin ningún tipo de contemplación, le exigió que se bajara.

“Yo no tengo otro medio de transporte, debo utilizarlo, nunca había tenido inconvenientes hasta el pasado sábado cuando la intolerancia se hizo presente”, dijo el denunciante.

Agregó Édgar Yánez que el hombre que cometió los insultos contra él dijo en voz alta que preferiría quitar la tablilla antes de transportarlo hasta su lugar de destino.

Publicidad

Publicidad

“Cuando me subía el señor me dijo que me bajara, que mi presencia ahí le estorbaba”, indicó el vigilante

Manifestó igualmente, que de no ser por la intervención de los otros usuarios y de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta que pasaban por el lugar, la intención del chofer por quererlo bajar del vehículo se hubiese materializado.

En video quedó registrado este acto de intolerancia, el cual se ha hecho viral por las redes sociales y con esto, el vigilante espera que las directivas de la empresa de transporte tomen las medidas correctivas y le sea impuesta una sanción al conductor por la forma en como lo discriminó.