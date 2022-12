Cumbre Santos, Uribe y Pastrana en la Casa de Nariño: editorial Ley del Monte

La reunión del presidente Juan Manuel Santos con los ex mandatarios Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, que se llevará a cabo hoy en la Casa de Nariño, adquiere mayor relevancia luego de la derrota del SI el pasado domingo, durante el Plebiscito que se llevó a cabo en todo el país para refrendar o rechazar el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Aunque el encuentro debió realizarse mucho antes, lo cierto es que el inesperado triunfo del NO llevó a Santos a entrevistarse con sus dos antecesores, quienes –como es bien sabido- tienen profundas diferencias con el texto acordado en La Habana.

Tanto Uribe como Pastrana han cuestionado con dureza los alcances del Acuerdo Final, pues consideran que lo pactado fomenta la impunidad de los jefes guerrilleros, debilita las instituciones del Estado y atenta contra la integridad nacional.

Que Santos, Uribe y Pastrana se reúnan en la Casa de Nariño para hablar de paz no puede prestarse para alimentar rencillas o resentimientos. Todo lo contrario: la reunión debe servir para que encuentren puntos de entendimiento, sin que ello signifique dejar de lado sus ideales y principios.

La responsabilidad de la negociación con las Farc en La Habana a nombre de todos los colombianos recae única y exclusivamente en el Jefe del Estado, que no es otro que el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quien encarna la unidad nacional. Por tanto, es con Santos con quien deben reunirse Uribe y Pastrana y es a él a quien deben presentarle sus objeciones y observaciones al Acuerdo Final, con el propósito de buscar una salida a la “sin salida” planteada una vez se conoció el triunfo del NO el pasado domingo.

Antes de pensar en encuentros con Rodrigo Londoño Echeverry, jefe máximo de las Farc, Uribe y Pastrana deben sentarse en la mesa con Santos. El tiempo de la vanidad, los reproches, la soberbia y la prepotencia ya pasó. Es la hora de pensar en la suerte de la Nación y en el porvenir de millones de colombianos.

Tanto Santos como Uribe y Pastrana saben bien que si Colombia no alcanza la anhelada paz y la reconciliación nacional, todos seremos perdedores. Y en esas circunstancias las únicas ganadoras serían las Farc, que no dudarían en sacar réditos –como en efecto lo hicieron durante la negociación de La Habana- de la relación inamistosa entre quien rige y quienes han regido los destinos de la Patria.