De La Habana al Colón: editorial de Óscar Montes noviembre 25

Si al Acuerdo Final de Paz, firmado ayer por quinta ocasión por el Presidente Santos y Rodrigo Londoño, “Timochenko”, le falta legitimidad no será por carencia de kilometraje y horas de vuelo. En efecto, el documento que puso fin a cincuenta años de guerra de las FARC contra el Estado colombiano, salió de la calurosa Habana a la gélida Bogotá, pasando por la heroica Cartagena, hasta lograr la que podría ser -ojalá así sea- la firma definitiva del Acuerdo Final.



La primera vez que Santos y Timochenko firmaron el Acuerdo Final fue el 24 de Agosto en La Habana, la del tabaco, la del ron y la del son. La Habana del mojito y la “ropavieja", esa carne deliciosa que si te la comes en demasía te engordas y te pones como un marrano, así como están los Márquez, los Calarcá, los Granda , los Álape, que llegaron cetrinos a La Habana de Martí y que acogió a Carpentier, para irse rozagantes cuatro años después.



Y de esa La Habana sandunguera y melodiosa, Santos y Timochenko se trasladaron a Cartagena de Indias, La Heroica, La Fantástica, para verse las caras otra vez el 26 de Septiembre a plena luz del sol, con invitados de todos los colores y tamaños, entre los que hubo reyes y reinas, presidentes y líderes mundiales y lagartos de todas las pelambres.



En esa ocasión la firma estuvo acompañada de la pompa ostentosa y el derroche y el protocolo. En ese momento eran dos los candidatos al Nobel de Paz, uno el Presidente de la República y otro el jefe guerrillero. Después sólo quedó Santos y será él quien aparecerá en las fotos de todos los periódicos del mundo el próximo 10 de Diciembre.



Cuando el pasado 2 de Octubre el NO -con su triunfo inesperado- los despertó de sus sueños, Santos y “Timochenko” debieron ajustar sus agendas para un nuevo encuentro que les permitiera “maquillar” el Acuerdo Final para volverlo a firmar por quinta vez.



Y ayer en el majestuoso e imponente Teatro Colón de la fría Santa Fé de Bogotá, la que escupió a Bolívar y le gritaba “¡longanizo!”, mientras caminaba por sus calles empedradas y escupía sangre, justo frente a la ventaja por donde debió escapar en paños menores, aquella tristemente célebre noche septembrina en que sus enemigos y sus falsos amigos quisieron asesinarlo, Santos y Timochenko firmaron –por fin- el acuerdo definitivo de paz.



Una vez más volvieron a esgrimir sus “balígrafos", que costaron un ojo de la cara, para rubricar ese documento del que todos hablan con propiedad, pero nadie conoce sus recovecos y entresijos. Un Acuerdo Final que llegó de La Habana con fe de erratas incluidas, como para dejar constancia de su premura final y de los sapos que quedaron sueltos entre tantos buenos propósitos. De La Habana al Colón, el mismo en el que la rancia aristocracia bogotana se deleitaba escuchando operas, mientras fisgoneaban a sus vecinos, Santos y “Timochenko” sellaron la paz para Colombia. Las vueltas que da la vida.