Denuncian a militar que presuntamente estafó a soldados para ascenderlos

Jesus Jiménez, de 21 años de edad, asegura que su superior en la Segunda Brigada del Ejército Nacional se aprovechó de los deseos de ascenso de 25 soldados regulares, quienes pagaron mas de $1 millón para supuestamente entrar al proceso para llegar a ser soldados profesionales.

"Yo me gasté en el proceso con él $950 mil, más los papeles que me gasté como $200 mil más para ingresar. Entonces, hicimos los respectivos papeleos con la abogada y cuando veníamos por el bus dijo que no llamáramos abogado que él nos iba a solucionar todo, que no nos preocuparamos que la plata, que no se había perdido", comentó el joven.

Manifestó que cuando estuvo abierta la convocatoria en el Batallón Paraíso, el sargento de apellido Posada le presentó trabas para llegar a ser soldado profesional.