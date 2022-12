Denuncian que médicos dieron por muerta a bebé dos veces, pero está seguía viva

Shaybel Acuña Miranda, una joven mujer que dio a luz a su hija el pasado fin de semana, cuando apenas tenía cinco meses y medio de embarazo, tuvo que llorar tres veces la muerte de su pequeña hija, pues los médicos dieron por muerta a la bebé dos veces, pero esta, sorpresivamente, despertaba a los pocos minutos con vida.

Su viacrucis inició el domingo, cuando llegó con dolores de parto al puesto de salud más cercano a su vivienda, en el municipio de Palmar de Varela. Desde allí fue remitida al hospital Niño Jesús, en Barranquilla, donde los médicos le dijeron que la pequeña estaba sin signos vitales.

Sin embargo, al día siguiente, cuando fue la abuela a reclamar el cuerpo, le dijeron que tenía que esperar porque en la noche una de las enfermeras escuchó el llanto de la bebé.

"Me dijeron que el bebé estaba vivo. Que era un milagro de Dios. Que en la noche escucharon el llanto del bebé y una enfermera corrió y le puso oxígeno", relata Everlides, abuela paterna de la menor.

Pero ese mismo día en la noche, el médico volvió y le notificó a la familia que la pequeña había fallecido. "Todo el mundo estaba inconsolable", comenta la mujer.

Luego de eso, los médicos les entregaron el acta de defunción y le entregaron el cuerpo en un féretro ese mismo día. Pero una nueva sorpresa asaltó a la familia, pues cuando iba camino a Palmar de Varela el esposo de Everlides sintió que algo se movió dentro de la caja.

"Cuando abre la caja se encuentra que la bebé está respirando. Le avisó y la familia y nos devolvimos de nuevo con ella para la clínica. Alla la metieron en una incubadora", señala la abuela.

No obstante, la pequeña no alcanzó a luchar lo suficiente por su vida, pues hacia las 4:30 de la mañana del martes falleció en un centro hospitalario de Barranquilla. Todos guardaban la esperanza que los volviera a sorprender, pero esta vez el milagro no se dio.