DJ barranquillero lo perdió todo a manos de ladrones que lo engañaron con supuesta reunión política

El joven DJ Jeam Burgos fue robado en Barranquilla luego de ser contactado, vía Whatsapp, para que amenizara una supuesta reunión política el pasado viernes. Tras el hurto, el DJ quedó sin su consola de mezcla y sin celular.

Además, la citación para robarle sirvió también para que los delincuentes se le llevaran un celular de alta gama y 150.000 pesos en efectivo.

El joven de 26 años, quien hace cuatro años trabaja como DJ, locutor y presentador de eventos, contó que inicialmente cobró 500.000 pesos por amenizar la supuesta reunión, pero le pidieron rebaja y, por necesidad, acordó un pago de 280.000.

A Jeam lo citaron en el barrio Boston, pero nunca encontró la dirección exacta, por lo que llegó una persona a recogerlo que, fingiendo ayudarle, terminó robándole.

"Cuando nos encontramos, él abrió la puerta del taxi donde yo iba y se ofreció a ayudarme a bajar los equipos. Yo bajé mi consola de mezcla y entre los dos bajamos un parlante. Cuando todo lo habíamos desembarcado, sacó un revólver y me empezó a despojar de todo, hasta la cartera. Le dije que me diera los papeles y me dijo que no, que él los iba a botar", narró.

Jeam cree que este ladrón quizá no actuó solo y que su robo debió ser planeado con anterioridad. Tras interponer la denuncia ante la Fiscalía y dar a conocer su caso públicamente, descubrió que a otros dos DJ's les robaron sus equipos del mismo modo.

Como si fuera poco, dos jóvenes más se salvaron de ser atracados de la misma manera, al no llegar a acuerdos con sus supuestos interesados en sus servicios.

"Parece una banda muy organizada que está atracando a los músicos para quitarles los equipos porque saben que son costosos y los venden por fuera de la ciudad", afirmó Jeam.

Jeam sospecha hasta del conductor -de una plataforma- que lo transportó, pues asegura que, pese a que fue testigo del robo, se comportó con extraño nerviosismo. El artista, sin embargo, reconoce que es un taxista que antes lo había llevado a otros eventos y con quien había compartido información sobre los trabajos que realizaba y cómo se ganaba la vida como Dj.

Por lo pronto, en un intento por recuperar sus equipos, en la plataforma Vaki se inició una recolecta para quienes deseen donar recursos para que Jeam recupere sus implementos y pueda seguir trabajando y cumplir con los compromisos pactados para el próximo Carnaval.

