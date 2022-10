El cinismo del ELN: editorial de Óscar Montes

La liberación del ex congresista chocoano Odín Sánchez no es un gesto humanitario por parte de ese grupo guerrillero, como pretenden hacerlo ver algunos de sus voceros, sino que se trata de una elemental expresión de su voluntad de paz.



No es un gesto humanitario, puesto que a la crueldad del secuestro -que jamás debió producirse- se sumaron las precarias condiciones de su permanencia en cautiverio. Y como si ello no fuera suficiente, los propios jefes guerrilleros reconocieron que para que el ex congresista fuera liberado, su familia debió pagar un millonario rescate.



Pero, además, voceros de esa organización guerrillera han afirmado con absoluto cinismo que no suspenderán los secuestros de civiles, militares y policías, como condición previa para sentarse a la mesa a negociar con el Gobierno. En otras palabras, el ELN se niega a dejar de secuestrar, pese a que se trata de una grave violación a los Derechos Humanos y de un crimen de Lesa Humanidad.



Nada justifica el secuestro del ex congresista chocoano -o de cualquier otro colombiano- así los jefes guerrilleros pretendan disfrazar su atrocidad con falaces argumentos, o con pretensiosas y grandilocuentes declaraciones. El ELN debe abandonar de inmediato la práctica del secuestro y sus jefes deben dar muestras de su real compromiso de paz, si es que en realidad pretenden iniciar los diálogos en un clima de credibilidad y confianza, algo que hoy por hoy parece imposible.



De igual manera el ELN debe suspender los atentados a la infraestructura petrolera nacional, especialmente al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que por décadas ha sido uno de sus blancos preferidos. “Volar el tubo” no puede seguir siendo una de las principales actividades criminales del ELN.



No es secuestrando y volando el oleoducto Caño Limón-Coveñas como el ELN sacará réditos políticos en la mesa de dialogos con el Gobierno. Todo lo contrario: por esa vía lo que logra es aumentar el rechazo y la desconfianza por parte de los colombianos. Ojalá que los jefes guerrilleros así lo entiendan, aunque a juzgar por las declaraciones de sus jefes nada parece indicar que la sensatez empezó a regir su comportamiento.