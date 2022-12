"El sueño Olímpico": editorial de Ley del Montes

Empiezan los Juegos Olímpicos de Río 2016 y todos los países del mundo sueñan con que sus deportistas regresen bañados en oro, plata o bronce y cubiertos de gloria. Los Olímpicos son la mejor oportunidad que tienen los atletas de alto rendimiento para dejar grabados sus nombres en la historia. Un medallista olímpico jamás se olvida.

Las esperanzas de la delegación de Colombia están cifradas en una delegación de más de 140 deportistas –que incluye las selecciones de fútbol masculina y femenina- así como atletas, ciclistas y pesistas, entre otros.

La meta de nuestros deportistas es superar lo alcanzado en Londres 2012, donde el país obtuvo ocho medallas. En Río la aspiración es superar esa cifra, pero también obtener tres medallas de oro, algo que no será una misión fácil. “El sólo hecho de haber logrado ocho medallas en Londres es un registro histórico que puede estar vigente por mucho tiempo”, según el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina.

Las esperanzas de ganar las medallas de oro están puestas en los ciclistas Fernando Gaviria y Mariana Pajón, la yudoca Yury Alvear y la atleta Catherine Ibargüen, quien competirá en el triple salto. También tienen opciones de alcanzar medallas Jackeline Rentería en lucha y Óscar Figueroa en pesas. El equipo de fútbol masculino –con Teo Gutiérrez a la cabeza- también cuenta con favoritismo.

En Londres 2012 Colombia ocupó el puesto 38 y la aspiración en esta oportunidad es quedar en el puesto 23, que sería una actuación muy sobresaliente.

En los Olímpicos cada competidor aspira a mejorar sus propias marcas, pero también a establecer nuevas que pocos puedan romper. Para ello es necesario actuaciones heroicas, esas donde el esfuerzo no tiene fronteras.

Lucir una medalla olímpica en el pecho, subir al podio y escuchar las notas del Himno Nacional, mientras millones de personas siguen paso a paso la transmisión por televisión con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos, es algo que no se puede describir.

“No hay palabras para expresar tanta emoción”, dijo Mariana Pajón en Londres 2012, luego de ganar su medalla de oro en la categoría BMX. Ojalá que en Río 2016 sean muchos los deportistas que puedan disfrutar de ese instante sublime. Ese instante solemne y único en que los sueños se hacen realidad.