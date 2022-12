En Soledad no hay quien atienda incendios porque los bomberos se fueron a paro

En Soledad, Atlántico, no hay quien atienda emergencias, debido a que el Cuerpo de Bomberos se encuentra en cese de actividades, pues aseguran que no les han pagado sus salarios y que no hay dinero ni para pagar el combustible que requieren las máquinas.

El comandante de bomberos, teniente Alexander Martínez, indicó que el alcalde no les ha girado los recursos que están estipulados.

"El alcalde ha desconocido el presupuesto municipal que presentó el concejo en vigencia 2015 que nos asignó como sobretasa bomberil 1360 millones de pesos. El alcalde (Joao Herrera) y su grupo ha desconocido esta cifra. Inicialmente hicieron con nosotros un contrato de mil millones. Ese contrato se agotó hasta el 15 de abril", explicó Martínez.

Agregó que una vez concluido ese contrato, el mandatario hizo un compromiso de iniciar uno nuevo, "pero ha dicho que no lo puede hacer sino por $100 millones de pesos".

Al respecto, la Alcaldía emitió un comunicado en el que señala que los bomberos han manifestado su negativa a aceptar el acuerdo propuesto y que lo que están planteando es acorde a las posibilidades financieras de la entidad, pues, al parecer, no se ha recaudado la cifra esperada de la sobretasa bomberil.