Estudiante de Uniatlántico lleva cinco días desaparecido

Las autoridades continúan tras la búsqueda de un estudiante de Filosofía de la Universidad del Atlántico Emilio Amaya, de 23 años, quien cumple cinco días desaparecido.

De acuerdo con su hermana, la última vez que lo vieron fue en el Centro de Barranquilla, donde vendía celulares.

"Hay un amigo de por la casa que me dijo: 'yo me vi con tu hermano el viernes como a eso de las 2 de la tarde, yo le lleve un teléfono a arreglar'. Él me dice que se despidió de mi hermano ahí", indicó la joven.

