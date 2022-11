Estudiante fue agredida por sus compañeros de clases en Sabanalarga

En el municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, una estudiante de octavo grado fue golpeada brutalmente por compañeros de clases.



La menor es la monitora de su curso y según su padre, Israel Coronado, los agresores la habían amenazado porque era la encargada de reportar quién se ´volaba de clases´.



“Ella salió a ver por qué le iban a pegar. Cuando llegó al segundo piso del colegio me la cogen, me la rasguñan, la golpean y los pelaos le meten el pie. La niña cayó por las escaleras y me la tratan como una bola de trapo dándole patadas a la niña”, dijo el padre de la menor.



Según el padre de la estudiante agredida, la niña tiene el rostro y gran parte del cuerpo con moretones producto de los golpes. “No puede caminar bien, tengo que cargarla”, contó.





El secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza Sanjuán, se reunirá con el rector de la institución para conocer los pormenores de este caso y tomar las medidas pertinentes.